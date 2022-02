3G hat noch geringe Auswirkungen im Westen

Die Lockerung der Zutrittsbestimmungen im Tourismus haben in Vorarlberg und Tirol am ersten Tag nur geringe Folgen gehabt.

Die Umstellung von 2G auf 3G hat sich, wenn überhaupt, am ehesten in den Gastronomiebetrieben ausgewirkt. In den Skigebieten hielt sich der Ansturm schon aus Wettergründen in Grenzen.