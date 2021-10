3G am Arbeitsplatz: Das sagen Unternehmen im Ländle

Eine Untersuchung der Medizinischen Universität Graz kommt zu dem Ergebnis, dass mehr als 70 Prozent der Vorarlberger Unternehmen sich an die Covid-Maßnahmen für Betriebe halten.

Die Medizinische Universität Graz hat in einer Untersuchung die Coronavirus-Modellregion Vorarlberg wissenschaftlich begleitet. Betriebe und Belegschaften tragen die Corona-Maßnahmen gemeinsam und in großer Mehrheit trotz zusätzlicher Belastungen mit. Lockdowns und weitere wirtschaftliche Gefahren sollen vermieden und die Gesundheit der Mitarbeiter und Kunden soll geschützt werden. Um Übertragungsketten in Betrieben zu stoppen, ist ein niederschwelliges Angebot notwendig. Das bedeutet ein ortsnahes, zeitnahes und kostenfreies Angebot von Tests, Masken und Impfungen.

1.800 Arbeitgeber, Führungskräfte und Arbeitnehmer befragt

"Insgesamt haben mehr als 1.800 Arbeitgeber, Führungskräfte und Arbeitnehmer aus Vorarlberg an der Studie teilgenommen. Die Betriebe wollen Lockdowns, weitere wirtschaftliche Gefahren und gesundheitliche Risiken für Mitarbeiter und Kunden vermeiden", erklärt Andrea Siebenhofer-Kroitzsch, Studienleiterin von COVI-AD. "Die Studie wurde im Juni 2021 im Auftrag des Gesundheitsministeriums und des Landes Vorarlberg durchgeführt."

Testangebote und Schutzausrüstung

Hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahmen zeigen sich für die Arbeitgeber und Führungskräfte positive Ergebnisse. Sie weisen in großer Mehrheit (ca. 80 %) auf betriebsinterne Schutzkonzepte hin und passen diese auch an die aktuellen Anforderungen an. Sie verfügen in den Betrieben u.a. über interne oder extern organisierte Testangebote und unterstützen die Mitarbeiter mit Schutzausrüstung.

Mehrheit findet Maßnahmen richtig

Die Ergebnisse der Studie zeigen zudem eine hohe Beteiligung der Arbeitnehmer an der Umsetzung der Maßnahmen. Sie geben mehrheitlich (ca. 80 %) an, sich an Maßnahmen wie eine etwaige Testverpflichtung, das Tragen von Masken nach Vorschrift oder an Schutzmaßnahmen bei internen und externen Kundenkontakten zu halten. Die überwiegende Mehrheit bewertet die jeweiligen Maßnahmen im Betrieb als richtig und trägt diese mit.

Niederschwellige Angebote

Daniela Schmid vom Institut für Infektionsepidemioloige & Surveillance von der AGES erläutert: "Für uns ist bedeutsam, dass die Angebote in den Betrieben auch niederschwellig umgesetzt werden. Das heißt ortsnah, zeitnah und kostenfrei, denn es ist wesentlich, für alle Betriebe ein möglichst lückenloses Schutzkonzept zu bieten, und das mit gleichzeitig gebotener ausreichender Information und Kontrolle vor Ort. Nur so können die Übertragungsketten in den Betrieben gestoppt werden."

