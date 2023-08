39-Jährige auf Zebrastreifen von Pkw angefahren

Mutmaßlich falsche Identitätsangaben machte die Fahrerin eines Pkw gegenüber einer 39-jährigen Frau, die sie kurz zuvor auf einem Zebrastreifen in Lustenau angefahren hatte.

Am Montag, dem 28.08.2023, um etwa 18:15 Uhr überquerte eine 39-jährige Fußgängerin in Lustenau, auf der Dornbirner Straße bei Hausnummer 5, den dortigen Zebrastreifen. In diesem Moment wurde sie von einem Auto erfasst.

Das Fahrzeug, welches vom Engel-Kreisverkehr kam und in Richtung Dornbirn unterwegs war, traf die Fußgängerin. Die Kollision führte dazu, dass die Frau zu Boden stürzte und sich am Steißbein verletzte. Die Fahrerin des Wagens hielt an, gab jedoch mutmaßlich falsche Identitätsangaben an das Unfallopfer weiter.