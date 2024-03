385 Turnerinnen und Turner begeisterten beim Hofsteigturnfest

Die Turnerschaft Wolfurt war Organisator der diesjährigen Bezirksturnmeisterschaft.

Der Veranstalter der Bezirksturnmeisterschaft 2024 der Region Hofsteig, die Turnerschaft Wolfurt, durfte sich nicht nur über zahlreiche Turnerinnen und Turner der beiden Sparten Turn10 und Kunstturnen freuen, sondern auch über einige hundert Zuschauer, die mit großem Interesse den ganzen Tag über die drei Wertungsdurchgänge verfolgten. Bereits um 7 Uhr trafen die ersten Aktiven in der Hofsteigturnhalle ein, um sich für die Bewerbe einzuturnen. Bereits am Abend davor baute das Gerätekommando der TSW bis spät in die Nacht die Geräte auf: verschiedene Bodenbeläge für die Bodenübungen, Pauschenpferd, Ringe, Sprungtisch, Barren und Reck sowie Minitrampolin oder auch der Stufenbarren standen bereit.