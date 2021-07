38 neue Medienexperten

Schüler des BG Dornbirn haben das SMC+ (Social Media Certificate Plus) absolviert.

Dornbirn. Was tun Jugendliche am Handy? Auf welchen Onlineseiten bewegen sie sich? Wie wichtig sind soziale Netzwerke? Diesen und vielen weiteren Fragen rund um die Sicherheit im Netz gingen Schüler zweier siebten Klassen am BG Dornbirn auf den Grund. Sie hatten während des Lockdowns im Rahmen der „Digital School“ in Zusammenarbeit mit dem Digital Campus das Online-Learning-Tool des Berufsförderungsinstituts (bfi) verwendet und sich die Inhalte des SMC+ (Social Media Certificate Plus) eigenständig angeeignet. Dieses schult die Jugendlichen im sicheren Umgang mit neuen Medien und sozialen Netzwerken und deckt nachfolgende Themenbereiche ab: rechtliche Grundlagen im Internet, Internet-Praxis und Anwendung, mobile Geräte, Fake News und künstliche Intelligenz.