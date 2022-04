3,8 Millionen Euro für Fortsetzung der Quartiersentwicklung

Bregenz (BRK) – Erst kürzlich hat die Stadt ein weitgehend verkehrsfreies Zentrum beschlossen. Mit der dritten Etappe der Quartiersentwicklung Leutbühel wird die Umsetzung dieses Plans jetzt noch konkreter.

Die neu zu gestaltenden Bereiche vom Kornmarkt bis zum Leutbühel, von der Seekapelle bis zur Nationalbank und von dort bis zur Belruptstraße sollen als Fußgänger- bzw. Begegnungszone aufgewertet werden und damit eine deutlich größere Aufenthaltsqualität für die Menschen bieten. So etwa soll der üblicherweise verwendete gelbe Farbasphalt vor dem Rathaus durch eine andere Oberflächengestaltung aus Naturstein unterbrochen werden. Die Bodenplatten akzentuieren einen Platz, in dem sich das Rathaus quasi in einer Art „begehbarer Fassade“ spiegelt. Auch zwei Bäume sind vorgesehen.