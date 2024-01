370 Fahrzeuge bei Bauern-Protest in Lindau

In Lindau demonstrieren am Freitagmorgen über 300 Landwirte mit Traktoren und anderen Fahrzeugen. Ziel der Aktion: Aufmerksamkeit für Probleme in der Landwirtschaft.

Am frühen Morgen begann die Demonstration in Lindau. Startpunkt war das Fast-Food-Restaurant Mc Donalds, von wo aus die Landwirte ihre Fahrt durch die Stadt antreten. Die Organisatoren, der Bayerische Bauernverband (BBV) im Landkreis Lindau, hatten ursprünglich mit etwa 200 Fahrzeugen gerechnet.

©VOL.AT/Pletsch

©VOL.AT/Pletsch

©VOL.AT/Pletsch

Protest gegen Agrarpolitik

Die Traktoren, geschmückt mit Bannern und Plakaten, symbolisierten den Unmut der Landwirte. "Wir werden mit voller Energie durchziehen", betonte Ralf Arnold, Kreisobmann des Bauernverbands. Im Zentrum der Protestaktion standen Themen wie die Kosten für Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung. Die Demonstration veranschaulichte auch die Solidarität anderer Branchen wie Fuhrunternehmen mit den Landwirten.

Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler). ©VOL.AT/Pletsch

©VOL.AT/Pletsch

©VOL.AT/Pletsch

Vorarlberger zeigen Solidarität

Die Beteiligung übertraf die Erwartungen. Schon gegen 9 Uhr waren mehr Teilnehmer als geplant vor Ort. Mit dabei waren auch Vorarlberger.

Unter ihnen ist Florian Lampert. Er nimmt am Protest in Lindau teil. "Schlussendlich betrifft es uns alle - auch die Nachbarländer, weil wir viel von Deutschland importieren. Aktuell geht es uns in Vorarlberg noch gut, aber man weiß nie, was die Zukunft noch bringt", meint er.

Route durch Lindau

Von Mc Donalds aus bewegt sich der Tross zunächst zur Lindauer Insel, um dort zu wenden. Die Route führt über den Berliner Platz und Schönbühl weiter auf die B12. Die abschließende Kundgebung ist für 12.05 Uhr an der Futtertrocknung in Hergatz, direkt an der Bundesstraße, geplant.

©VOL.AT/Pletsch

Folgende Streckenabschnitte in Lindau sind betroffen:

Freitag, zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr

Robert-Bosch-Straße über Bregenzer Straße

auf die Lindauer Insel

Zwanziger Straße

wieder zurück bis zum Berliner Platz, über

B12 Schönbühl

Rothkreuz

Hergensweiler

nach Hergatz

self all Open preferences.

self all Open preferences.

self all Open preferences.