3,7 Millionen Euro für Elementarpädagogik

Landesregierung sichert weiteren Infrastrukturprojekten im elementarpädagogischen Bereich mehr als 3,7 Millionen Euro zu.

Wenn es darum geht, Vorarlberger Familien ein in Qualität und Quantität attraktives Kindergarten- und Kinderbetreuungsangebot bereitzustellen, ziehen Land und Gemeinden wie in vielen anderen Bereichen partnerschaftlich an einem Strang. "Wir verfolgen eine moderne Familienpolitik, in der Familie und Berufsleben gut miteinander vereinbar sind", betont Landeshauptmann Wallner. Mit den jüngsten Beschlüssen werden Projekte in Altach, Bregenz, Rankweil, Lochau und Dornbirn unterstützt.