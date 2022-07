37. Alpinale Kurzfilmfestival eröffnet Mitte August

Bludenz. Das Alpinale Kurzfilmfestival zählt zu den ältesten Filmfestivals im deutschsprachigen Raum.

Vom 9. bis 13. August wird ihm im Herzen der Alpenstadt zum 37. Mal eine Bühne bereitet. Über 60 internationale Kurzfilme bieten am Remise Vorplatz ein außergewöhnliches Open-air-Kinospektakel.

In fünf Kategorien werden die diesjährigen Perlen der Szene prämiert. Wirkungsvolle Beiträge von Filmschaffenden aus aller Welt sind in den Kategorien Kurzspielfilm und Animation zu erwarten. Regionale Filmhighlights bieten die v-shorts, die der Ländle-Filmszene eine Plattform schafft, um sich zu präsentieren. Auch in den Bereichen Horror und Kinderkurzfilm stellen sich hochkarätige Regisseur*innen dem Urteil der Jury. Zusätzlich wird es dieses Jahr die VR-Shorts geben, bei denen Filme durch Virtual Reality-Brillen erlebt werden können.