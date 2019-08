365 Tage sicher rund um den Liebfrauenberg

Feuerwehr Rankweil feiert 150-jähriges Bestehen.

Rankweil. Exakt auf den 2.April 1869 geht die Gründung der Ortsfeuerwehr Rankweil zurück. In den 150 Jahren hat sich nicht nur die Technik grundlegend verändert, auch die Aufgaben der Rankler Wehr sind, wie für viele andere Floriani des Landes auch, andere geworden. Gegründet vor allem zur Brandbekämpfung, hat sich der Schwerpunkt heute in Richtung sogenannter technischer Einsätze und zur Bekämpfung von Naturkatastrophen verändert. Der letzte wirklich prägende Großbrand liegt mehr als 20 Jahre zurück, als ein großer Teil der heutigen Firma Mahle und König im Vollbrand stand.

Was geblieben ist, ist die Kameradschaft untereinander. Die jüngsten Mitglieder sind 10 Jahre alt, der älteste aktuell 90. Auch über die Generationengrenzen hinweg funktioniert dies in Rankweil vorbildlich. Den Laden zusammenhalten ist die Aufgabe der Führungsriege mit Kommandant Hans Lampert und seinem Stellvertreter Markus Mayr. Hier laufen die Fäden zusammen, gemeinsam mit der Marktgemeinde und den lokalen Betrieben werden Alarmpläne erstellt und so die größtmögliche Vorbeugung getroffen. Passiert doch mal etwas, dann läuft die Zusammenarbeit im Löschkreis Vorderland hervorragend.