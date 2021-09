364 Impfungen bei den Pop-up-Impfkojen in Vorarlberg

Das niederschwellige Impfangebot in drei Vorarlberger Einkaufszentren ist beim Start offenbar gut angenommen worden.

Am Freitag und Samstag war erstmals in eigens eingerichteten Pop-up-Impfkojen in drei Einkaufszentren geimpft worden. 364 Personen nahmen das Angebot an, teilte das Land am Sonntag in einer Aussendung mit. Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) zeigte sich zufrieden mit den Zahlen.