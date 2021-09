Messepark Dornbirn: Covid-Impfung jetzt auch im Einkaufszentrum

In drei großen Einkaufszentren im Ländle kann man sich jetzt gegen das Coronavirus impfen lassen. VOL.AT war im Messepark vor Ort.

Ab heute, Freitag, den 3. September, wird auch in Vorarlberg in Einkaufszentren geimpft. Im Messepark in Dornbirn sowie im Interspar in Feldkirch-Altenstadt und Zimbapark in Bürs sind an den Wochenenden im September sogenannte Impfkojen eingerichtet. Impfbereite Personen benötigen lediglich ihre E-Card und einen amtlichen Lichtbildausweis. "Jede Impfung zählt", betont Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher.

Die Impfkoje im Messepark in Dornbirn. Bild: VOL.AT/Mayer

Impfkojen im Einkaufszentrum

Die sogenannten Impfkojen bleiben noch den ganzen September über bestehen. Verimpft wird das Mittel von BioNTech/Pfizer. Die Betriebszeiten der Impfkojen im Detail:

Messepark Dornbirn: den ganzen September über freitags von 9:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 8:30 bis 18:00 Uhr

den ganzen September über freitags von 9:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 8:30 bis 18:00 Uhr Interspar in Feldkirch-Altenstadt : den ganzen September über freitags von 12:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 9:00 bis 18:00 Uhr

: den ganzen September über freitags von 12:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 9:00 bis 18:00 Uhr Zimbapark in Bürs: den ganzen September über freitags von 9:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 9:00 bis 18:00 Uhr

Impfbus auf Ländle-Tour

Auf der Dornbirner Herbstmesse wird der Impfbus am Mittwoch, 8. September, in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr und am Donnerstag, 9. September, von 14:00 bis 18:00 Uhr stationiert sein. Beim Gemeindeamt Frastanz parkiert der Impfbus dann am Freitag, 10. September, von 15:00 bis 18:00 Uhr und am Samstag, 11. September, von 10:00 bis 15:00 Uhr. Zum Einsatz wird der Impfstoff von BioNTech/Pfizer kommen, der per Entscheid der Europäischen Arzneimittel-Agentur auch für Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen ist. "Geimpft wird immer, solange der Vorrat reicht", versichert Rüscher, die auf eine weiterhin rege Beteiligung hofft und bei Wartezeiten um Geduld und Verständnis bittet.

Bregenz: Zusätzliche Ersttermine

Darüber hinaus stehen zusätzliche Termine für eine Erstimpfung in der Impfstraße in Bregenz bereit. Am Samstag, 4. September, sowie am Samstag, 18. September, können sich impfbereite Personen ihre erste Teilimmunisierung mit dem Vakzin von BioNTech/Pfizer abholen. Vormerkungen sind unkompliziert über Vorarlberg impft möglich. Auch Anmeldungen über die kostenlose Impf-Hotline 0800 201 361 sind möglich.

Mehr Impfungen bei Ärzten

"Wir gehen mit unseren Impfangeboten noch näher zu den Menschen. Zugleich besteht auch weiterhin die Möglichkeit, unter Vorarlberg impft Corona-Impftermine direkt bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten zu vereinbaren", informiert Landesrätin Rüscher: "Vorteil ist, dass Ort und Zeitpunkt einer Impfung und auch der Impfstoff selbst auf diese Weise individuell ausgewählt werden können."