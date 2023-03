36-Jähriger mit Paragleiter in Tanne verheddert

Glücklicherweise unverletzt blieb am Mittwoch ein Mann, der mit seinem Paragleiter in eine Tanne geraten war.

Ein 36-jähriger Mann startete am Mittwoch um 15.30 Uhr mit seinem Paragleiter von der Hohen Kugel zu einem Flug. Unmittelbar nach dem Start klappte die rechte Seit seines Gleitschirms ein, worauf der Mann eine Notlandung einleitete. In der Folge geriet der Pilot in eine Tanne, wo er sich verhedderte. Da er sich selbst nicht befreien konnte, setzte er einen Notruf ab. Der 36-Jährige konnte von der Bergrettung Rankweil, welche mit zwölf Personen im Einsatz war, mit Hilfe des Polizeihubschraubers unverletzt geborgen werden.