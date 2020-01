350.000 Euro für Dornbirner Forschungszentrum

Finanzspritze der Landesregierung für V-Research. Derselbe Betrag wurde bereits 2019 und 2018 ausbezahlt und für 2021 in Aussicht gestellt.

Die Vorarlberger Landesregierung gewährt dem überbetrieblichen Forschungszentrum V-Research in Dornbirn eine finanzielle Unterstützung von 350.00 Euro für das Jahr 2020. Die Leistungsförderung ist vor Kurzem genehmigt worden, informieren Landeshauptmann Markus Wallner und Wirtschaftslandesrat Marco Tittler. Derselbe Betrag wurde bereits in den Jahren 2019 und 2018 ausbezahlt und für 2021 in Aussicht gestellt.