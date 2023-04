35 Migranten in Lkw-Anhänger entdeckt - Fahrer in Haft

Im Anhänger eines Lastwagens sind im Süden Österreichs 35 Migranten entdeckt worden.

Das in Polen zugelassene Fahrzeug war am Mittwochnachmittag in falscher Richtung von einem Autobahnrastplatz in der Nähe von Klagenfurt gefahren und hatte dabei eine Nagelsperre ausgelöst, die die Reifen demolierte, gab die Polizei in Kärnten bekannt. Der Lkw wurde in die nahe gelegene Stadt Villach in eine Werkstatt geschleppt.