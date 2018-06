35 Jahre Metall und Haare

Altacher Unternehmerpaar Brändle lud zu gemütlichem Straßenhock

Altach. Einiges zu feiern gibt es im Haus der beiden Altacher Unternehmer Alexander und Alexandra Brändle. Die beiden sind seit rund 30 Jahren ein Paar, nächstes Jahr steigt die silberne Hochzeit, davor galt es aber noch auf 20 bzw. 15 Jahre Selbstständigkeit mit Kunden und Freunden gemütlich anzustoßen. Bereits vor 20 Jahren hat Alexandra mit ihrem Frisörsaloon „Alex – Hand aufs Haar“, den Sprung in die Eigenständigkeit gewagt und beschäftigt mittlerweile fünf Angestellte. Der Schritt war damals zwar schon länger geplant, durch eine Erkrankung des Vorpächters, wurde die Frisörin aus Leidenschaft, dann aber recht kurzfristig ins kalte Wasser geworfen. Ihr Gatte Alexander folgte dann fünf Jahre später. Nach der HTL mit Schwerpunkt Werkzeugbau war dieser einige Jahre in einem Ingenieurbüro, ehe er dann, mit Rückhalt seiner Frau, ebenfalls den mutigen Schritt zur eigenen Firma setzte. „Metallex“ in Mäder hat einen Angestellten, der Chef ist also jeden Tag selbst im Einsatz an vorderster Front. Zusammen haben die beiden mit Ella und Mia zwei Töchter.