35 Jahre Freude am gemeinsamen Singen

Im Jahre 1985 entstand das Nofler Chörle und begeistert seither mit geistlichen Liedern, Spirituals, Gospels und Liedern aus aller Welt.

Feldkirch. Dabei wurde das Nofler Chörle im Jahr 1985 von Jugendlichen der Pfarre Nofels gegründet, um Jugendmessen mit zu gestalten. Die damals vorgetragenen Lieder fanden bei der Bevölkerung sofort großen Anklang und seitdem wird in Nofels regelmäßig geprobt und aus der kleinen Gruppe ist ein „erwachsener“ Chor mit rund 50 Mitgliedern geworden. Der Name stammt dabei von der Open-Air Mitternachtsmette zu Weihnachten 1985, als sich der Organisator bei der musikalischen Mitgestaltung bedankte und die Gruppe als “Nofler Chörle” bezeichnete – der Name war somit gefunden.

Zahlreiche Höhepunkte in 35 Jahren

Unter dem Motto „Musik drückt aus, was nicht gesagt werden kann“ entstand so im Jahr 1985 das Nofler Chörle. „Das Ziel und der Gründungsgedanke des Chores waren und blieben die Freude am gemeinsamen Singen und die Gestaltung von Messen“, blickt Obmann Martin Ehrne auf die Anfangsjahre zurück. Inzwischen ist aus der kleinen Gruppe ein Chor mit rund 50 Mitgliedern geworden, der jedes Jahr kleinere und größere Konzerte gibt. Seit den Anfängen besteht das Repertoire des Nofler Chörles hauptsächlich aus neuen geistlichen Liedern, Spirituals, Gospels und anspruchsvollen Popsongs, aber es werden auch immer wieder Ausflüge in andere Musikrichtungen unternommen. Neben den gemeinsamen Auftritten zählen gemeinsame Chorausflüge, Reisen nach Assisi, die Mitwirkung bei verschiedenen CD-Produktionen, das offene Gospelprojekt “Come Sing Gospel” sowie die Konzertreise nach Schweden zu den Höhepunkte in den letzten 35 Jahren.

Weitere klangvolle und erfüllende Chorjahre