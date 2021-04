35 Jahre danach: So haben Vorarlberger die Atomkatastrophe erlebt

Das Atom-Unglück von Tschernobyl jährt sich heute zum 35. Mal. VOL.AT sprach mit Zeitzeugen über die Atomkatastrophe.

Am 26. April 1986 ereignete sich die Atomkatastrophe von Tschernobyl. Eine radioaktive Wolke zog von der Ukraine bis nach Westeuropa. Damals saß der Schock tief. Auch heute, 35 Jahre später erinnern sich viele Menschen mit einem Schaudern an die Nuklearkatastrophe. Doch wie haben Vorarlberger damals die Katastrophe miterlebt? VOL.AT hat sich in Dornbirn dazu umgehört.