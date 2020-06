35-jähriger Motorradfahrer in Feldkirch schwer verletzt

Ein 37-jähriger Pkw-Lenker kollidierte am Mittwoch in Feldkirch beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden 35-jährigen Motorradfahrer.

Ein 37-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Mittwoch, den 24.06.2020, um 23.20 Uhr in Feldkirch auf der Königshofstraße (L 190) in Richtung Rankweil. Auf Höhe Straßenkilometer 27,27 beabsichtige er, nach links zu einer Tankstelle zuzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden 35-jährigen Motorradfahrer.