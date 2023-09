35-Jähriger mitten in Feldkirch niedergestochen

Die Polizei ermittelt im Fall einer Messerattacke auf einen 35-jährigen Mann am Samstagnachmittag in Feldkirch. Das Motiv ist derzeit noch unklar.

Am Samstagnachmittag (23.09.2023), kurz nach 14 Uhr, ereignete sich in der Wichnergasse in Feldkirch eine brutale Attacke. Ein 35-jähriger Mann griff unvermittelt einen Mann gleichen Alters an und verletzte ihn mit mehreren Messerstichen am Oberkörper schwer.