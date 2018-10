340 Mio. Euro: Frank Stronach verklagt eigene Tochter!

Eine Familienfehde bei den Stronachs ist außer Kontrolle geraten. Frank Stronach verklagt seine eigene Tochter Belinda auf 340 Mio. Euro.

Wie die US-Seite “TND” berichtet, brachte Frank Stronach in Kanada am 1. Oktober gegen seine eigene Tochter eine Klage ein. Er wirft ihr vor, das Familienvermögen und einige Stiftungen mit Missmanagement in Gefahr zu bringen.