34-Jährige bei Radunfall schwer verletzt

Ein Fahrradunfall ereignete sich am Montag gegen 15:15 Uhr in Dornbirn, Kehlerau, in der Nähe des Hauses Nr. 20.

Eine 34-jährige Fahrradfahrerin wollte die Einfahrt verlassen, als sie von einer unbekannten Radfahrerin erfasst und zu Boden gestoßen wurde. Die Unbekannte verließ daraufhin den Unfallort, ohne Hilfe zu leisten.

Ein Augenzeuge eilte der verletzten Frau zur Hilfe und leistete Erste Hilfe, bis Rettungskräfte eintrafen. Die Verletzungen der Frau, insbesondere im Bereich des Kiefers, waren erheblich, und sie musste umgehend im LKH Feldkirch operiert werden.

Die Polizei Dornbirn bittet nun um Mithilfe bei der Aufklärung dieses Vorfalls. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Informationen zur unbekannten Fahrradfahrerin haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dornbirn unter der Telefonnummer 059133 8140 10 zu melden.

Die gesuchte Fahrradfahrerin wird als eine ältere Dame mit schulterlangen, weiß-grauen Haaren beschrieben. Zur Unfallzeit trug sie eine helle Hose und eine helle Jacke. Die Frau sprach Vorarlberger Dialekt und war mit einem silberfarbenen Fahrrad unterwegs.