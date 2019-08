3:3 in Andelsbuch! Jetzt kommt der FC Alberschwende nach Lochau.

Lochau. Mit dem 3:3 erkämpfte sich der SV typico Lochau mit viel Einsatz in Andelsbuch einen weiteren Punkt. Und am Samstag, dem 24. August, kommt mit Alberschwende die nächste starke „Wälder-Mannschaft“ ins Stadion Hoferfeld. Spielbeginn ist um 17 Uhr.

Es war eine richtige Hitzeschlacht im voll besetzten Bezegg-Stadion in Andelsbuch. Trotz einem 2:0-Rückstand nach zehn Minuten und der 3:2-Führung der Andelsbucher in der 78. Minute gab das Team um Kapitän Fabio Feldkircher nicht auf. Mit zwei Toren von Fabio Feldkircher in der 29. Minute/Elfmeter und in der 67. Minute/Ausgleich sowie dem nochmaligen Ausgleich in der 88. Minute durch Julian Rupp holte man „mit letzter Kraft“ einen durchaus verdienten Punkt.