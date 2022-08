32-Jähriger aus Klettersteig geborgen

Am Dienstagabend verließen einen jungen Mann im Klettersteig die Kräfte. Er wurde mit dem Hubschrauber geborgen.

Zwei befreundete Klettersteiggeher aus den Niederlanden, beide 32 Jahre alt, begingen am Dienstag gegen 18.00 Uhr, den Klettersteig „Schattenlagant“ in Brand. Als die beiden Männer den Ausstieg nicht finden konnten, beschlossen sie, wieder über den Klettersteig abzusteigen. Dabei verließen einen der Männer die Kräfte und er konnte nicht weiter. Sein Freund setzte darauf einen Notruf ab. Der Erschöpfte wurde von der Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle“ mittels Taubergung geborgen und anschließend der Bergrettung übergeben. Der andere Kletterer konnte in Begleitung der Bergrettung selbständig absteigen.