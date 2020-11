31 Monate Haft, doch vermutlich gibt es eine Therapie

Arbeitsloser stahl sich durch diverse Keller- und Dachbodenabteile, um Benzos zu finanzieren.

31 Monate Haft

Der Mann hat bereits 13 Eintragungen in seiner Strafkarte. Deshalb fällt die Strafe für den gewerbsmäßigen Diebstahl mit 31 Monaten in Summe empfindlich aus. Für dem Wert der Beute in der Höhe von 1400 Euro will er finanziell aufkommen, sobald er einen Job hat. Gestohlen wurden Drohnen, Elektroscooter, Spielzeug, Werkzeug und andere Gegenstände. Wenn der Mann Glück hat, kann er eine Therapie statt Strafe machen und so endlich seine Drogensucht besiegen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.