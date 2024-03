3,1 Millionen Euro Schaden! ÖBB-Graffiti-Bilanz 2023

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) vermelden für das Jahr 2023 einen signifikanten Rückgang der Graffiti-Delikte um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wurden 2022 noch 2.946 Fälle registriert, sank die Zahl im vergangenen Jahr auf 2.300. Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt die durch Graffitis verursachte Schadenssumme mit 3,1 Millionen Euro auf einem konstant hohen Niveau.

Die Größe der illegalen Kunstwerke auf Zügen und Bahnhofsanlagen hat deutlich zugenommen, was eine Reinigungsfläche von insgesamt 51.000 Quadratmetern erforderlich machte – vergleichbar mit sieben Fußballfeldern. Diese Entwicklung zeigt, dass Graffitis weit mehr als nur ein Bagatelldelikt sind; sie stellen eine ernsthafte Beschädigung des Eigentums der österreichischen Steuerzahler dar, heißt es in einer Aussendung der ÖBB.

Verschärfte Maßnahmen: ÖBB und Polizei arbeiten Hand in Hand

In Reaktion auf diese Herausforderung haben die ÖBB ihre Maßnahmen gegen die Sprayer verschärft. Jeder Fall von Graffiti wird konsequent angezeigt und in einer speziellen Datenbank erfasst, was auch die Zuordnung älterer Delikte ermöglicht. Die Zusammenarbeit mit der Polizei und den Behörden wird intensiviert, um die Täter ausfindig zu machen.