31. Landesseniorentreffen beim Bezirksmusikfest im Montafon

Über 700 Seniorinnen aus den verschiedenen Ortsgruppen des Landes trafen sich in St. Gallenkirch.

St. Gallenkirch “Berg und Tal kommen nicht zusammen, aber die Menschen“, sagt ein Sprichwort. Und so war es auch. Das Montafon zeigte sich einmal mehr von seiner besten Seite, als kürzlich rund 1000 Menschen im Festzelt bei der Valiserabahn feierten. “Wir verbinden unsere Landestreffen immer mit einer schönen Veranstaltung, wie heuer hier im Montafon“, so Landesobmann Werner Huber . Die Bürgermusik St. Gallenkirch feierte nämlich ihr 100-jähriges Bestandsjubiläum und gleichzeitig das 37. Montafoner Bezirksmusikfest.

Gleich am Eingang des Festzeltes erwartete die Gäste das Team der Ortsgruppe St. Gallenkirch mit Obmann Karl Netzer mit einem Schnäpsli, dazu spielten die Alphornbläser Rätikon alpenländische Stücke.

Werner Huber begrüßte die anwesenden Festbesucher sowie die Ehrengäste und Funktionäre und wünschte allen einen unterhaltsamen Nachmittag. Auch Bürgermeister Josef Lechthaler und Festobmann Stefan Marlin freuten sich über den zahlreichen Besuch. Landesrat Christian Gantner überbrachte die herzlichsten Grüße des Landes Vorarlberg und ehrte in seiner Ansprache die Seniorinnen und Senioren und wünschte einen stimmungsvollen Nachmittag.

Die beliebte Musikgruppe Madrisella Buaba und die MuVukanten eröffneten den Nachmittag mit schwungvoller Musik. So mancher Besucher wagte sogar ein Tänzchen. Die Trachtengruppen St. Gallenkirch und die Kindertrachtengruppe Partenen tanzten zum anspruchsvollen Programm und erfreuten damit die Festgäste.

Auch in diesem Jahr wurden die Seniorinnen und Senioren ab dem 90. Geburtstag sowie die Geburtstagskinder mit einem Blumengruß geehrt. Für die kulinarischen Köstlichkeiten sorgte die Gastronomie der Silvretta Montafon mit Markus Stemer und Markus Scheibenstock und ihrem Team. Das aufmerksame Servicepersonal, das sich aus freiwilligen Helfern der Bürgermusik und anderen Mitstreitern rekrutierte, ließ niemanden durstig zurück. So mancher Besucher ließ es sich bei einem Glas Wein in der Weinlaube gut gehen. Geschäftsführer Franz Xaver Himmer führte gekonnt durch das anspruchsvolle Programm, welches vom Publikum interessiert verfolgt wurde.