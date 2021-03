3:1 geführt, doch Dornbirn Bulldogs verlieren in Linz

Nach der 3:5-Niederlage im vorletzten Spiel der Qualifikation sind die Dornbirner die Tabellenführung los

Nach drei Siegen in Folge und der dadurch schon fixen Teilnahme für das Viertelfinale in der Ice Hockey League gab es für die Dornbirn Bulldogs im letzten Auswärtsspiel in Linz der Qualifikation eine bedeutungslose 3:5-Niederlage. Dabei führte Dornbirn in Oberösterreich mit 1:0 und 3:1, ehe die Schützlinge von Trainer Kai Suikkanen auf die Verliererstraße gerieten. Anthony Luciani brachte Dornbirn in Front und war auch bei den weiteren zwei Dornbirn Treffern mit seinen Assists wesentlich daran beteiligt. Knackpunkt der Partie in Linz war das Gegentor in Überzahl nach 36 Minuten. Dornbirn verlor durch die Niederlage in Linz auch die Tabellenführung an Bratislava. Am Sonntag folgt der Abschluss der Zwischenrunde mit dem Heimspiel gegen Villach.