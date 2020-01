300 Personen bei Neujahrsempfang erwartet

Wie im Vorjahr, lädt die Stadt Bludenz nun zum Neujahrsempfang in den Stadtsaal. Unter den Besuchern werden sich sehr viele Vertreter der alpenstädtischen Wirtschaft befinden.

Interessierte sind zum Neujahrsempfang im Stadtsaal am Donnerstag, dem 16. Jänner 2020, 19 Uhr eingeladen. Im Vorfeld der Veranstaltung empfahl die Stadt ihren Bürgern, kostenlose Platzkarten beim städtischen Bürgerservice abzuholen, da die Zahl der Sitzplätze im Stadtsaal begrenzt ist. “Es sind noch Kapazitäten frei”, teilte Wiebke Meyer, Leiterin des Bludenzer Stadtmarketings, Donnerstagmittag auf Anfrage mit. “Interessierte können einfach kommen. Wir erwarten rund 300 Personen im Saal.” Dort wird die Stadt auf das vergangene Jahr zurück blicken: “Zahlreiche infrastrukturelle Investitionen und sensationelle Veranstaltungen haben das Jahr 2019 in Bludenz geprägt. “Mit den Wahlen am 15. März 2020 steht der keinsten Bezirksstadt im Ländle dann – politisch betrachtet – “eine bewegende Zeit bevor”.