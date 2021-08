Auf der Alpe Gamperdon weiden 140 Kühe und genießen das gute Futter.

Bereits über 20 Jahre sorgen Thomas Margreitter und seine Hirten, dass die 140 Stück aufgetriebenen Kühe den Sommer über immer beste Weide vorfinden. Frühmorgens und am späteren Nachmittag werden die Kühe in den Stall getrieben, am Nachmittag unter Begleitung vieler Kinder, die den Sommerurlaub in der Gamperdon verbringen, um dort gemolken zu werden. So lieferten die Kühe im vergangenen Jahr der Sennerei insgesamt 300.000 Liter Milch. Dort verbringen Thomas Helbock und sein Team bereits zum fünften Mal den Sommer und sorgen für beste Butter, Joghurt und Käse.