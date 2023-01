30 Prozent sagen, Vorarlberg ist kein sicheres Land

VOL.AT hat seinen Usern die Frage gestellt, ob sie sich in Vorarlberg noch sicher fühlen. Das Ergebnis überrascht durchaus.

An der nicht repräsentativen Umfrage haben immerhin über 1.400 Personen teilgenommen. Dabei entfielen lediglich fast 16 Prozent der abgegebenen Stimmen auf die Antwortmöglichkeit "Ja, ich fühle mich sicher".

Ganze 30 Prozent der Teilnehmer fühlen sich demnach in Vorarlberg nicht sicher, über 54 Prozent denken, dass das Ländle nur "teilweise sicher " ist. An manchen Orten in Vorarlberg fühlen sich viele VOL.AT-User demnach nicht sicher.