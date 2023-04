30 Jahre World Wide Web: Eine Welt ohne WWW war möglich

Ohne World Wide Web war das Leben ganz (schön) anders.

Jüngeren muss man das heute schon erklären: Statt Shoppen im Internet Bummeln in der Innenstadt, statt detailverliebter Wikipedia der dicke "Brockhaus" im Regal, statt Klicks im Online-Banking Überweisungsträger per Post, statt schnellem Online-Dating bildlose Heiratsannoncen in der Zeitung, statt unzähliger Porno-Clips im Netz einzelne Sexfilme auf Videokassette.