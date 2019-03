30 Jahre Suppentag in Stallehr

STALLEHR Am Sonntag, den 17. März werden wieder köstliche Suppen für einen sozialen Zweck im Davennasaal angeboten (11.00 – 13.00 Uhr).

Vor 30 Jahren entstand in der damaligen Familienrunde der Pfarrgemeinde Bings, Stallehr, Radindie Idee einen Suppentag zu veranstalten. Dieser traditionelle Fasten-Suppentag ist in der Gemeinde inzwischen zum alljährlichen Treffpunkt für Jung und Alt geworden. Drei Gründungsmitglieder sind auch heute noch aktiv dabei und helfen beim Suppenkochen immer noch gerne mit.

Die Küche bleibt an diesem Sonntag in vielen Familien kalt und man trifft sich im Davennasaal in Stallehr zum gemeinsamen Suppenessen und tut dabei auch etwas Gutes. Da die Lebensmittel und die Getränke gespendet werden, können die ganzen Einnahmen sozialen Einrichtungen zu Gute kommen. In diesen drei Jahrzehnten wurdesomit an zahlreiche Projekte im In- und Ausland gespendet.