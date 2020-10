Am Freitag wurde das Jubiläum „30 Jahre pro mente Vorarlberg“ der pro mente GmbH mit Hauptsitz in Dornbirn mit LR Martina Rüscher unter Einhaltung aller Covid19-Auflagen im Hohenemser Löwensaal gefeiert.

Die pro mente Vorarlberg bietet im Auftrag der Landesregierung seit 30 Jahren ambulante sozialpsychiatrische Betreuung, Krisenhilfe und Prävention an. Menschen von 6 bis 99 Jahren werden in einem Netz aus Beratungsstellen, Werkstätten, Tageszentren, Wohngemeinschaften und dem sozialpsychiatrischen Dienst (SpDi) in verschiedenen Gemeinden Vorarlbergs betreut. Das umfangreiche Leistungsangebot umfasst die ambulante Begleitung, die Betreuung in Wohngemeinschaften sowie tagesstrukturierende Maßnahmen. Auch eine professionelle Unterstützung im Bereich Arbeit und Beschäftigung wird durch pro mente Vorarlberg abgedeckt. Die sozialpsychiatrischen Angebote für Jugendliche und Kinder sowie die berufsorientierte Werktherapie Ju-on-Job zählen zu den wichtigen Angeboten der pro mente für junge Menschen.

Sensibilisierung als Chance

Psychische Erkrankungen sind mittlerweile als Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Eine jährliche Filmreihe in Kooperation mit dem Spielboden Dornbirn und eine Veranstaltungsreihe im Spielboden dient der Aufklärung über psychische Erkrankungen in der breiten Bevölkerung. „Die pro mente hat sich stets für die Sensibilisierung und Akzeptanz für psychische Erkrankungen eingesetzt und wird auch die nächsten 30 Jahre in Kooperation mit dem Land Vorarlberg gute sozialpsychiatrische Arbeit leisten“, so Dr. Margarete Laschalt-Schweigkofler, die gemeinsam mit Dr. Elmar Weiskopf die Geschäftsführung der pro mente innehat. Neben dem virtuellen Gastreferat von Dr. Psota der die „Sozialpsychiatrie in Österreich heute und morgen“ betrachtete, wurde anlässlich der 30-Jahr-Feier vom letzten aktiven Gründungsmitglied Walter Lang ein Blick in die Entstehungsgeschichte der pro mente präsentiert. LR Rüscher bedankte sich beim Festakt für die Tätigkeit und nannte die pro mente eine “unverzichtbare Säule der Vorarlberger Gesundheitslandschaft“.

Start mit Selbständigen

Die heutige pro mente Gmbh startete vor 30 Jahren mit einem erstaunlichen Konzept. Selbständige psychiatrische Pflegekräfte, Sozialarbeiter*innen, Psycholog*innen und Fachärzt*innen bildeten seinerzeit als gleichberechtigte Werksvertragspartner*innen selbstverwaltete, sozialpsychiatrische Teams in Bregenz, Dornbirn und Feldkirch. Aus den sozialpsychiatrischen Vorläuferorganisationen wurden 1990 die „Psychosozialen Gesundheitsdienste Vorarlberg“, welche sich 2010 in „pro mente Vorarlberg“ umbenannten. In großen Entwicklungsschritten wurde das Angebot an sukzessive ausgebaut. Heute ist die pro mente ein gemeindenah organisiertes Dienstleistungsunternehmen mit fachlich ausgebildeten und sozial kompetenten Fachkräften.

Beratung, Beschäftigung, Rehabilitation