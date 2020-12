30 Jahre Mesnerin

Nach 30 Jahren nahm Ida Strolz Abschied vom Dienst am Altar.

Anlässlich der Vorabendmesse zum dritten Adventsonntag wurde Ida Strolz offiziell vom Mesnerdienst verabschiedet. Neben 30 Jahren Mesnerdienst half Ida Strolz auch viele Jahre bei der Kirchenreinigung mit und sorgte für einen schönen Blumenschmuck an den Altären. Während ihrer Mesnerzeit unterstützte sie die Pfarrer Anton Kegele, Alois Erhart, Pater Peter Brugger und bis zuletzt Jose Chelangara. Nachdem die damalige Pfarrköchin Sigrid Weingrill ihren Wohnsitz nach Thüringen verlegt hatte, übernahm sie auch die Pflege des Pfarrgartens. Auch die Gartengestaltung am Friedhof und rund um die Kirche zeigt die Handschrift von Ida Strolz. Pfarrer Jose Chelangara bedankte sich bei der „treuen Seele“ Ida Strolz für ihren unermüdlichen Einsatz und freute sich gleichzeitig, dass sie sich bereiterklärt hat, die Gestaltung der Totenwache auf seinen Wunsch hin noch weiterfortführt.

Claudia Margreitter bedankte sich ebenfalls herzlich bei Ida Strolz mit einem Geschenk und Blumen. Claudia Margreitter wird in Sachen Blumenschmuck die Pfarre Wald a. A. unterstützen, den Mesnerdienst übernehmen Mali Kopp und Erna Burtscher. Für Ida Strolz waren die vergangenen 30 Jahren eine schöne Zeit mit vielen Aufgaben, die sie sehr gerne gemacht hat. „Vor 30 Jahren konnte man sich noch fast nicht vorstellen, dass eine Frau den Mesnerdienst übernimmt. Jetzt ist die Kirche froh, dass so viele Frauen irgendeinen Dienst übernehmen“, so Ida Strolz. Und eines liegt ihr noch am Herzen: „Ich würde mich freuen, wenn auch Frauen zu Priesterinnen geweiht werden und den Dienst in der Kirche ausüben dürfen.“