30 Jahre kompetente Bildungsberatung

Im Rahmen einer Jubiläumsfeier in der Kulturbühne AmBach in Götzis gratulierten zahlreiche Gäste aus den Bereichen Schule, Weiterbildung und Wirtschaft und lobten die kompetente und wertvolle Arbeit des Vorarlberger Kompetenzzentrums für Bildungs- und Berufsberatung.

Die zahlreichen geladenen Gäste freuten sich neben Einblicken in 30 Jahre Unternehmens-geschichte über die Erzählungen von verschiedenen Vorarlberger Persönlichkeiten: Helmut Kopf (Juwelier Kopf, Götzis), Udo Filzmaier (S.I.E Group, Lustenau), Denise Steiner (Bloggerin, Autorin), Kathrin Ludescher (Allsport OG, Weiler), Johannes Bischof („der Jogi“, Bezau). Diese gaben Einblick in ihren Werdegang und ihre Erfolgsgeheimnisse und zeigten auf wie sich Leidenschaft, Hobby und Beruf verbinden lassen:

„Uns war es wichtig, die Vielfalt der Wege aufzuzeigen, die zu einem Beruf führen können. Berufsbiographien sind in den meisten Fällen ja nicht geradlinig, sondern mitunter sehr verzweigt“, so Geschäftsführer Andreas Pichler. „Unsere Kompetenz liegt darin, diese Entscheidungsprozesse zu begleiten und unseren Ratsuchenden Orientierung zu bieten.“

An drei Standorten in Bregenz, Dornbirn und Feldkirch kümmern sich rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente) um die unterschiedlichen Anliegen der Ratsuchenden. Dabei werden sowohl Jugendliche als auch Erwachsene umfassend beraten, ihre Kompetenzen und Fähigkeiten analysiert und gemeinsam Bildungs- und Berufswege erarbeitet. Neben der individuellen Beratung bietet das BIFO auch die Weiterbildungsplattform „Pfiffikus“, Informationen zu Bildung und Beruf auf der Webseite und Angebote wie den Talente-Check, Workshops oder Elternabende direkt in Schulen oder Institutionen an. Die Beratungen des BIFO sind kostenlos, anbieterneutral und unterliegen der Schweigepflicht.