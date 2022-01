30 Jahre Günthers Konzerte

Am 27. Februar wird nun das Benefizkonzert nachgeholt.

Im Jahr 1991 startete Lutz in der Dornbirner Stadthalle sein erstes Benefizkonzert für die Vorarlberger Krebshilfe. Mit dem Aufgebot der Kastelruther Spatzen und der Tiroler Nachtschwärmer brachte er damals 2000 Menschen in die Halle. Es folgten kleinere Konzerte im Schwanen und im Kolpinghaus Dornbirn, bevor er ein Großkonzert mit über 1500 Besuchern in der Pfarrkirche St. Martin in Dornbirn veranstaltete. Seither ist er fixer Bestandteil des Dornbirner Kulturhauses, wo heuer besagtes Jubiläumskonzert stattfinden wird.