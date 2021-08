30 Jahre Franziskaner in Bludenz und 25. Klostermarkt

Liebe Freunde des Franziskanerklosters! nach einem Jahr Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie ist es in diesem Jahr wieder möglich, in Zusammenarbeit mit der Stadt Bludenz und Pfarre Heilig Kreuz, Sie zu den beliebten Bludenzer Klostertagen, einzuladen.

Vor 30 Jahren, am 10. Juli 1991, haben Pater Wenzeslaus und Pater Adrian von den Kapuzinern das Kloster übernommen. Es war ihnen ein besonders Anliegen, das Kloster neu mit franziskanischem Geist zu beleben mit der Hoffnung auf ein gutes Mit- und Füreinander. Viele Menschen der Stadt und gesamten Region schätzen die seelsorgliche Arbeit der Patres im Kloster, Krankenhaus, Altersheim, als Pfarrer und vor allem in der Aushilfsseelsorge.

Gleichzeitig freuen wir uns, dass heuer der 25. Klostermarkt stattfindet. Bludenz ist in diesen Tagen wieder einmal mehr die Klösterhochburg Österreichs. Mönche, Ordensbrüder und –schwestern mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern teilen mit uns ihren Glauben und lassen uns teilhaben an ihrer Berufung, ihrer Arbeit, ihrem spirituellen Weg in ihren Klöstern und Gemeinschaften.