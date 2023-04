30 Jahre bewährter Bürgermeister in Mäder

Im Rahmen des jährlichen Dankeschön-Abends dankte die Gemeinde Bürgermeister Siegele für ein besonderes Jubiläum.

Vizebürgermeister Gögele nutzte die Gelegenheit auch für einen kleinen Rückblick und zeigte auf, dass es in der Amtszeit von Rainer Siegele viele Leuchtturmprojekte. wie etwa die Errichtung des J.J.Ender-Saales, der ÖKO-Mittelschule oder des Betreubaren Wohnens gab. Dazu hat in den letzten Jahren vor allem die Umwidmung Schweizerstraße – Im Waul seine Kräfte gebunden. „An diesem Projekt wird beispielhaft sichtbar, wie er die Dinge angeht und bei auftretenden Hindernissen zu Ende bringt“, richtet Gögele anerkennende Worte an Bürgermeister Siegele.

Vor allem auch seine persönlichen Eigenschaften haben es Siegele ermöglicht, seine Aufgabe über diese lange Zeit hin so gut erfüllen zu können: eine grundsätzlich positive und optimistische Lebenseinstellung und Weltsicht, eine ordentliche Portion Humor sowie eine gewisse Robustheit im Umgang mit schwierigeren Zeitgenossen. „Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in seinen drei Jahrzehnten als Bürgermeister, er wesentlich dazu beigetragen hat, dass sich die Gemeinde positiv entwickeln konnte. Seine umfassenden Kenntnisse in den Bereichen Raum- und Bauordnung sowie Finanzen sind dabei genauso wichtig wie sein hoher persönlicher Einsatz und seine bodenständige Art, die Dinge anzugehen“, so Vizebürgermeister Gögele in seinen Dankesworten. Die Fraktionen der ÖVP, der NEOS und der FPÖ schlossen sich diesem Dank mit persönlichen Aufmerksamkeiten an. MIMA