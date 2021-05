30 Grad sind geknackt - erster Hitzetag 2021

Am Montagnachmittag stieg die Temperatur an der Wetterstation in Salzburg-Flughafen das erste Mal in diesem Jahr über die 30 Grad.

Nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale wurde der erste Hitzetag 2021 deutlich früher als im langjährigen Schnitt erreicht, allerdings gab es in der Vergangenheit auch schon im April vereinzelt Hitzetage.

Erster "30er" des Jahres: Heute wurde kurz nach 14.15 Uhr an der Wetterstation Salzburg Flughafen zum ersten Mal in diesem Jahr die 30-Grad-Marke erreicht. Den ersten 30er gibt es mittlerweile deutlich früher als noch vor einigen Jahrzehnten: https://t.co/DjEIdsWHfh — zamg.at (@ZAMG_AT) May 10, 2021

Tropennacht im Rheintal

Am Sonntag lag der Hitzepol ganz im Westen von Österreich, in Feldkirch wurde ein Maximum von 29,4 Grad erreicht. In der Nacht sorgte der teils stürmische Südföhn dafür, dass die Temperaturen nur geringfügig sanken. Somit war die erste Tropennacht des Jahres im Rheintal perfekt. „Am Rohrspitz sank die Temperatur nicht unter 21,3 Grad ab und in Dornbirn lag das Minimum bei 20,1 Grad“, berichtet Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. Auch in der kommenden Nacht kann es in den Föhnregionen von Salzburg und Oberösterreich lokal zu einer Tropennacht kommen. Dabei treten Tropennächte in der ersten Maihälfte äußerst selten auf.

Entwicklung der Hitzetage

Dies ist zwar zu früh im Vergleich zum langjährigen Mittel, in Zeiten des Klimawandels und besonders im 21. Jahrhundert sind 30 Grad im Frühjahr aber keine Seltenheit mehr und bereits ab Ende April bzw. Anfang Mai möglich. In allen Bundesländern mit Ausnahme von Kärnten wurden die frühesten 30-Grad-Tage im April verzeichnet. Dabei hat die Stadt Salzburg die Nase vorne, hier wurden schon am 17. April 1934 30,0 Grad gemessen und damit hält die Mozartstadt schon seit über 80 Jahren den Österreich-Rekord. Der Zeitpunkt des ersten Hitzetages liegt allerdings im langjährigen Durchschnitt je nach Region erst zwischen Anfang bis Mitte Juni.

Dienstag folgt der nächste Hitzetag

Am Dienstag verbleibt der Großteil von Österreich nochmals in der heißen Südströmung und in Ostösterreich sind nochmals Höchstwerte von knapp über 30 Grad zu erwarten. Im Westen hingegen macht sich im Tagesverlauf schon eine Kaltfront bemerkbar, die am Mittwoch dann in ganz Österreich für einen Wettersturz von 10 bis 15 Grad sorgt. Dabei leitet die Kaltfront eine längere kühle und unbeständige Wetterphase ein.