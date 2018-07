3. Internationaler Autoslalom

Erlesene Fahrzeuge aus den verschiedensten Epochen.

Nach den Rennen in den Jahren 2010 und 2013 luden am Wochenende die Veranstalter bereits zum dritten Mal zum Internationale Arlberg Automobil Renn Slalom. Auf und entlang der berühmten, geschichtsträchtigen Arlbergpass-Straße verwandelten um die 150 Teilnehmer aus fünf Nationen den kleinen Arlbergort Stuben in das Zentrum des automobilen Renn-Bergsports. Ein wahrer Hotspot sozusagen, waren doch der Start und auch das Fahrerlager dort angesiedelt. Zwei Tage lang konnten allerlei verschiedene Fahrzeuge bestaunt werden: diverse Tourenwagen aber auch ein Maserati F250, ein Formel 1 Fahrzeug Baujahr 1950 oder ein Morgan Three Wheeler begeisterten die Schaulustigen. Herausragend waren auch die historischen Automobile.