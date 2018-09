3. Harder „Duck Race“

Hunderte Entlein legten die Strecke im Dorfbächle für den guten Zweck zurück.

Nach den großen Erfolgen in den letzten beiden Jahren lud Immobilienprofi Markus Mistura, seines Zeichens Hauptorganisator und Ideengeber des unterhaltsamen Festes, gemeinsam mit seinem Mistura-Immobilienteam sowie den zahlreichen fleißigen Helferinnen und Helfern des FC Hard rund um Markus Gartner bereits zum dritten Mal zu einem zweitägigen Fest in den Harder Stedepark ein. Nach der stimmungsvollen Dirndl- und Lederhosenparty am Samstagabend im eigens errichteten Festzelt folgte das sonntägliche Highlight in Hard – das beliebte Entenrennen, das sogenannte „Duck Race“, beim Harder Dorfbach.