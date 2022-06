3. Energieeffizienz-Netzwerk Vorarlberg erreicht 6-Prozent-Ziel

Bregenz. Mit Blick auf die Klimakrise hat die Vorarlberger Wirtschaft einmal mehr Eigeninitiative unter Beweis gestellt und mit dem auf vier Jahre angelegten 3. Energieeffizienz Netzwerk Vorarlberg (EEN) voll gepunktet.

Die Emissionen wurden entgegen dem gesetzten Ziel von 5,3 Prozent mit 7,9 Prozent deutlicher reduziert als in der Zieldefinition festgeschrieben“, berichtet Helmut Mennel, technischer Vorstand der illwerke vkw.

Neben den aussagekrĂ€ftigen Zahlen profitierten die Unternehmen aber vor allem vom intensiven Austausch und transferiertem Know-how aller Mitglieder sowie der fachlichen Leitung der illwerke vkw und Forschungsgesellschaft fĂŒr Energiewirtschaft in MĂŒnchen (FfE).

So funktioniert das Energieeffizienz-Netzwerk Vorarlberg: Zu Beginn eines EEN-Netzwerkes wird die Ist-Situation der teilnehmenden Unternehmen bewertet. In enger Zusammenarbeit mit den Unternehmen werden unternehmensspezifische Effizienzziele bis zum Ende der Laufzeit des Netzwerkes definiert. Die einzelnen Ziele werden zu einem gemeinsamen Energieeffizienzsteigerungs- und CO2-Reduktionsziel des Netzwerkes verdichtet und im jĂ€hrlichen Monitoring ĂŒberprĂŒft. Technische und wirtschaftliche Bewertung „Im Anschluss an die umfangreichen Erhebungen erfolgt eine Auflistung als auch eine energetische und wirtschaftliche Bewertung der identifizierten Effizienzmaßnahmen durch die energietechnischen Berater.