3. Demonstration für mehr Menschlichkeit in Ems

Hohenems. Auch am vergangenen Sonntagvormittag füllten hunderte Demonstranten den Salomon-Sulzer-Platz, um ihren Unmut gegen die Asylpolitik der Bundesregierung zu zeigen.

In Hohenems und Rankweil folgten rund 1.500 Menschen dem Aufruf von Klaus Begle, Sigrid Brändle und Mechthild Bawart sowie der Bewegung „Uns reicht’s“, um gegen die spaltende Politik der Bundesregierung ein Zeichen zu setzen. „Was wir in Österreich in diesen Tagen erleben, ist das Ausgrenzen und unmenschliche Abführen von Menschen, die hier Asyl gesucht und oft auch gefunden haben“, so Gerhart Hofer. Der Direktor der Kathi-Lampert-Schule in Götzis befürchtete, dass „unsere Gesellschaft wieder in jene vergiftete Haltung geraten könnte, in der wir vor einigen Jahrzehnten waren“, denn die Bundesregierung benutze das Ressentiment, den heimlichen Groll den Ausländern, Muslimen, Asylanten gegenüber, um billige politische Zustimmung zu bekommen.