3.938 Stunden im Dienst der Gemeinschaft

Die Röthner Ortsfeuerwehr blickte kürzlich auf das vergangene Jahr zurück und präsentierte die Leistungsbilanz 2021.

Röthis. Wie jedes Jahr kurz nach dem Jahreswechsel blickte die Feuerwehr Röthis auf das abgelaufene Jahr zurück. Mit 19 Alarmierungen wurden die Feuerwehrmänner- und frauen fast genauso oft gerufen, wie im im Jahr zuvor.

Rückgang bei den Einsatzstunden

Derzeit engagieren sich 61 aktive Mitglieder und 13 Mitglieder der Feuerwehrjugend in ihrer Freizeit bei der Ortsfeuerwehr Röthis. Diese wurde im Jahr 2021 zu insgesamt 19 Einsätzen gerufen, wobei große Mengen an Schnee zu Beginn, als auch am Ende des Jahres hierbei die Hälfte aller Einsätze einnahm. Dies ergibt somit 14 technische Einsätze, 4 Brandeinsätze und einmal wurde die Röthner Feuerwehr für eine nachbarliche Löschhilfe von den Kameraden aus Klaus gerufen. Damit wurde die Einsatzuniform im vergangenen Jahr für rund 396 Einsatzstunden angezogen, was einem Rückgang von rund 100 Stunden im Vergleich zu 2020 entspricht.

Übungen konnten wieder stattfinden

Dafür konnten durch weitreichende Sicherheitsvorkehrungen und der eingeführten Testmöglichkeiten alle Proben und Übungen ohne Absagen durchgeführt werden. Neben den Stationsübungen standen auch insgesamt drei Zugsübungen auf dem Programm, bei welchen bekannte Schwerpunkte realitätsgetreu umgesetzt und geübt werden konnten. Dazu konnte im Rahmen einer Gemeinschaftsübung mit der Feuerwehr Weiler bei der Firma GIKO die Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen gestärkt werden. In Summe ergibt dies somit 1.669 Stunden für die Ausbildung und zusätzlich 347 Stunden für Aus- und Weiterbildungen am Feuerwehr-Ausbildungszentrum in Feldkirch.

Neuer Höchststand bei Mitgliedern