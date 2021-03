3.515 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden verzeichnet

Mit 3.515 Neuinfektionen in 24 Stunden hat der weiter zunehmende Anstieg am Freitag vorerst zu einem neuen Höchstwert in diesem Jahr geführt, zudem liegen die von Gesundheits-und Innenministerium gemeldeten Werte zum dritten Mal in Folge über 3.000. 3.126 waren es am Freitag voriger Woche, seit damals kamen durchschnittlich täglich 2.865 Fälle dazu. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner lag mit 225 deutlich über der 200er-Marke.

Von 1.834 Krankenhauspatienten benötigten 397 eine intensivmedizinische Betreuung, beide Werte stiegen innerhalb einer Woche um 14 Prozent an, was eine Zunahme von fast 50, nämlich exakt 49 Intensivpatienten innerhalb einer Woche bedeutet. Die Zahl der Todesfälle seit gestern lag mit 42 deutlich über dem Wochenschnitt von 27,5 - in einer Woche starben 193 Menschen an den Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion, insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie in Österreich 9.024 Todesfälle registriert worden.

Die Zahl der aktiven Fälle überschritt nach einer Zunahme von 1.182 weiteren Personen erstmals in diesem Jahr wieder die Schwelle von 30.000, exakt 30.797 ergeben sich aufgrund der aktuellen Zahlen - so viele gab es zuletzt knapp vor Weihnachten. Aufgeteilt nach Bundesländern folgen 877 Neuinfektionen aus Wien 751 aus Nieder- und 556 aus Oberösterreich, 499 positive PCR-Testungen wurden aus der Steiermark, 276 aus Salzburg und 236 aus Tirol gemeldet. 163 Fälle in Kärnten, 106 aus dem Burgenland sowie 51 aus Vorarlberg. Fast 66.000 PCR-Testergebnisse kamen innerhalb der vergangenen 24 Stunden hinzu, davon fielen 5,3 Prozent positiv aus, 6,6 Prozent war der Anteil im Schnitt der vergangenen sieben Tage.

1.189.103 Corona-Impfung wurden bis Mitternacht in den E-Impfpass eingetragen, geht aus dem Dashboard auf info.gesundheitsministerium.at hervor. Das bedeutete 31.183 Verbareichungen am Donnerstag. Insgesamt haben demnach 885.968 Menschen eine erste Dosis und 303.135 Personen die für einen vollständigen Impfschutz notwendigen beiden Impfdosen erhalten.