3.000-Quadratmeter-Lagerhalle für Boote

In Hard in der Gegend des EKZ Grafencenter soll bis zum Sommer 2020 eine Stahlgerüst-Lagerhalle samt Freibereich für die Überwinterung von rund 100 Booten errichtet werden.

Die Bootswerft Hartmann mit Sitz in Hard möchte die Überwinterung von Booten an Land zukünftig neu organisieren. Zu diesem Zweck beabsichtigt das Unternehmen in Hard in der weiteren Umgebung des EKZ Grafencenter (Bereich Grafenweg/Riedstraße) die Errichtung einer rund 3.000 Quadratmeter großen Stahlgerüsthalle samt dazugehörendem Freibereich. Dementsprechende Pläne bestätigten die beiden Geschäftsführer Karl Hartmann und Alexander Kalb im wpa-Gespräch. Die rund 100 Meter lange und 30 Meter breite Halle soll mehr als 13 Meter hoch werden.