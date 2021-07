3.000 Euro für Armenien

Schüler des BG Dornbirn sammelten Geld für ihre armenische Schulpartnerschaft.

Dornbirn. Seit vielen Jahren pflegt das Bundesgymnasium Dornbirn als UNESCO Schule eine Schulpartnerschaft mit dem Gymnasium Gyumri 3 in Armenien. Initiiert wurde diese 2009 von Lusine Ikilikyan, Deutsch-Lehrerin des Gymnasiums in Gyumri, der Caritas Vorarlberg und dem damaligen Landesschulinspektor Johannes Küng. Seit 2011 fanden gegenseitige Schülerbesuche in Dornbirn und in Armenien statt. „Für unsere Schüler war es immer eine eindrückliche Reise in eine andere Welt, in der viele Familien in ärmlichen Verhältnissen leben“, erzählt Angelika Schmölz, Projektleiterin am BG Dornbirn.