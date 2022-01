2G im Handel, Omikron und Ländle-Olympiahoffnungen

In "Vorarlberg LIVE" sind am Freitag Unternehmer Clemens Sagmeister, Public-Health-Experte Armin Fidler und Head-Rennsportleiter Rainer Salzgeber zu Gast.

Der Lockdown für Ungeimpfte endet, 2G im Handel bleibt jedoch. Der Unmut unter den Händlern steigt immer weiter, nach Verkündung der neuen Regelung machten sie einmal mehr dem Ärger Luft. In "Vorarlberg LIVE" spricht Clemens Sagmeister mit VN-Chefredakteur Gerold Riedmann über die enormen Umsatzeinbußen und die Forderungen an die Politik.

Die Omikron-Welle hat Österreich derzeit fest im Griff, fast täglich werden neue Rekorde an Neuinfektionen gebrochen. Am Freitagvormittag waren es 38.631 - Tendenz steigend. Public-Health-Experte Armin Fidler spricht in "Vorarlberg LIVE" über die Auswirkungen der hochinfektiösen Variante und wann mit einer Entspannung zu rechnen ist.