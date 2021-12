280 Tonnen Heu und 25 Tonnen Fleisch 2021 in Schönbrunn verfüttert

280 Tonnen Heu, 25 Tonnen Fleisch: Das sind nur zwei Beispiele für die beachtlichen Futtermengen, die die Bewohner im Tiergarten Schönbrunn heuer verdrückt haben.

30 Tonnen Fisch

30 Tonnen Fisch verspeisten in erster Linie die Pinguine, Robben und Pelikane: nachhaltig gefischte und zertifizierte Meeresfische aus der Nordsee und regionale Süßwasserfische aus einem Teich in Laxenburg, wie der Zoo betonte. Bei Insekten läuft Erdmännchen, Zwergseidenaffen und Co. das Wasser im Mund zusammen. 3.200 Liter Heimchen, Mehlwürmer und Große Schwarzkäferlarven aus der hauseigenen Insektenzucht verfütterte der Tiergarten heuer.

50 Tonnen Obst und Gemüse

Backen für die Orang-Utans

"Das viele Obst fressen in erster Linie unsere Vogelarten", erzählte Futtermeister Michael Kober. "Bei den meisten Säugetieren ist Obst aufgrund des hohen Zuckergehalts nur ein Leckerbissen." Futterspezialisten sind die Großen Pandas mit 27 Tonnen Bambus pro Jahr und die Bärenstummelaffen, die das ganze Jahr über Blätter brauchen. Dazu werden Blätter für den Winter tiefgefroren. Manches am Futterplan mag überraschen: So wird für die Orang-Utans ein zuckerfreies Biskuit gebacken. Die Elefanten, die riesige Mengen an Heu vertilgen, schätzen auch Zwiebel - wegen der ätherischen Öle.